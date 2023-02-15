أنقرة: المساعدات الأرمينية لضحايا الزلزال تعزز السلام

أنقرة (وكالات)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها أرمينيا لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده قد تعزز جهود الدولتين الجارتين لتطبيع العلاقات بينهما. وجرى فتح معبر حدودي بين الدولتين، وبينهما خلاف منذ فترة طويلة، للمرة الأولى منذ 35 عاماً للسماح بدخول مساعدات للمتضررين من الزلزال في جنوب تركيا. كما أرسلت أرمينيا فريق إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في البحث عن ناجين. وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان «مدت أرمينيا يدها بالصداقة وأظهرت التضامن والتعاون معنا في هذا الوقت العصيب، نحتاج لمواصلة هذا التضامن».

وأضاف «عملية التطبيع في منطقة جنوب القوقاز جارية، نعتقد أن تعاوننا في المجال الإنساني سيدعم هذه العملية». وقال ميرزويان، إن «أرمينيا تظل ملتزمة بالتطبيع الكامل للعلاقات والفتح الكامل للحدود مع تركيا».