برلمان العراق: لجنة لتقييم عمل القادة العسكريين والأمنيين

هدى جاسم (بغداد)

أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أنها ستعمل على تقييم عمل قادة العمليات والفرق العسكرية والأمنية خلال الفترة المقبلة حسب الدستور.

وأكد عضو اللجنة ياسر إسكندر أهمية إعادة تقييم عمل جميع القادة العسكريين، مؤكداً ضرورة أن تكون المناصب لأصحاب الكفاءات بعيداً عن المحسوبية.

وأوضح أن اللجنة داعمة بشكل كبير لعمل وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، وتسعى من خلال الاستضافات القريبة في البرلمان للوزراء وقادة الأجهزة الأمنية لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم لتضمينها في موازنة البلاد.

على صعيد آخر، عرض الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، أمس، على الفريق بيرند شوت قائد العمليات المشتركة الألماني والوفد المرافق له إيجازا حول آخر العمليات التي تنفذها القطعات الأمنية في ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي. وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنه «تم تقديم إيجاز مفصل عن قيادة العمليات من قبل هيئات الاستخبارات والعمليات والتخطيط في العراق وجملة من الملفات حول آخر العمليات التي تنفذها القطعات الأمنية في ملاحقة عناصر داعش».