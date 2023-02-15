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مجلس الأمن يمدّد العقوبات على قادة «حوثيين»

مجلس الأمن
16 فبراير 2023 02:19

نيويورك، عدن (الاتحاد)

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مدّد مجلس الأمن الدولي أمس، لمدة 9 أشهر تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف بعض القادة في ميليشيات الحوثي الإرهابية. ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصاً، حتى 15 نوفمبر، كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر القادم.
وأكد المجلس مجدداً حظر السلاح الذي يستهدف الميليشيات الإرهابية منذ عام، علماً أن مدة هذا الحظر غير محدودة.
وفي سياق آخر، أكدت الحكومة اليمنية أن أي خطة لإحلال السلام ينبغي أن تركز على حل جذور وأسباب الصراع ويأتي في مقدمة ذلك إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية ومعالجة أثاره الكارثية، مشيرةً إلى أن الميليشيات تشكل تهديداً للملاحة الدولية وخطوط إمداد الطاقة العالمية.
وشارك وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في جلسة الحوار الخاصة بشأن اليمن والتي عقدتها اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وخلال حديثة، أشار وزير الخارجية اليمني إلى أن خطة إحلال السلام في اليمن ينبغي أن تركز على حل جذور وأسباب الصراع، ويأتي في مقدمة ذلك إنهاء الانقلاب ومعالجة أثاره الكارثية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً استناداً إلى المرجعيات الدولية الثلاث.
وتطرق الوزير اليمني إلى الجهود المبذولة الهادفة للدفع قدماً بعملية السلام، مؤكداً أن الحكومة تنظر بإيجابية لتلك الجهود انطلاقاً من حرصها على إخراج اليمن من الوضع المأساوي الذي فرضته ميليشيات الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني.
ولفت إلى الفرص التي قد تسفر عنها تلك الجهود لإحداث تحولات سياسية إيجابية.
وأشار ابن مبارك إلى المصالح الأمنية اليمنية الأوروبية المشتركة في البحر الأحمر وما تشكله ميليشيات الحوثي من تهديد للملاحة الدولية وخطوط إمداد الطاقة العالمية، وما يمثله استهداف موانئ تصدير النفط والمنشآت والناقلات النفطية من تهديد وإخلال بالأمن والسلم الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي تتألف من سفراء يمثلون جميع الدول الأعضاء الـ27 واللجنة مسؤولة عن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة ومعنية بمراقبة الوضع الدولي والتوجهات الاستراتيجية لعمليات إدارة الأزمات، ورفع التوصيات للمجلس الأوروبي بالمقاربات الاستراتيجية وخيارات السياسة العامة. 

مجلس الأمن الدولي
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الميليشيات الحوثية
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