ضبط 6 إرهابيين في الجزائر

الجزائر (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن عناصر الجيش تمكنت خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، من اعتقال 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وأفاد بيان الدفاع بأن «وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير، عمليات أسفرت عن نتائج نوعية، ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر دورية بحث وتمشيط بالمسيلة».

وأضاف البيان أنه «في إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 47 تاجر مخدرات».

وتابع البيان: «أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 5 قناطير و51 كيلوغراماً من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 93284 قرصاً مهلوساً».