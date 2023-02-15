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افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا
16 فبراير 2023 02:24

أديس أبابا (الاتحاد)

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افتتح المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أمس، أعمال دورته العادية الـ42 بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويأتي الاجتماع تحضيرا للدورة العادية الـ36 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير 2023.
وتستمر الدورة لمدة يومين، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومسؤولين من أجهزة ومكاتب الاتحاد الأفريقي والشركاء.
ويركز الاجتماع على النظر في خريطة الطريق لموضوع عام 2023 «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
ومن المقرر بحث عدة محاور أخرى خلال الدورة، من بينها التقرير السنوي للاتحاد وأجهزته، وتقرير عن تفعيل مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، وتقرير مرحلي عن إنشاء وتشغيل وكالة الأدوية الأفريقية «AMA»، والتقرير السنوي عن تنفيذ الأنشطة المتعلقة بخارطة الطريق لموضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2022 بشأن التغذية.

أديس أبابا
الاتحاد الأفريقي
إثيوبيا
قمة الاتحاد الأفريقي
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