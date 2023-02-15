الصومال: مقتل 200 إرهابي من «الشباب» خلال أسبوع

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 200 مسلح من حركة «الشباب» الإرهابية، في حصيلة لعمليات عسكرية جرت خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام الصومالي داؤود أويس جامع في مقديشو أمس، قال خلاله إن العمليات جرت في ولايات «غلمدغ، وجوبالاند وجنوب غرب» الصومال. وقال وزير الإعلام في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»: إن «العمليات العسكرية الكثيفة أدت إلى مصرع نحو 200 عنصر من الإرهابيين في كل من مناطق قيعد بولاية غلمدغ، وسبيد بولاية جنوب الغرب، وأفمدو بولاية جوبالاند»، مشيراً إلى أن قوات الجيش صادرت معدات عسكرية منسوبة للإرهابيين.

وأوضح الوزير الصومالي، أن الجيش تمكن أمس الأول من ضبط القيادي الإرهابي «سلمان دادير» مسؤول المتفجرات في حركة «الشباب» الذي كان يختبئ في مناطق تابعة لإقليم «مدغ»، بولاية «غلمدغ» الإقليمية. وشدد على أن الشعب الصومالي بدأ يستجيب لتوجيهات الحكومة فيما يتعلق بتصفية الخلايا الإرهابية، والعمل على الوقوف بجانب الجيش، وتشجيعه.