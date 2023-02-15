فقدان 73 مهاجراً إثر غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إن 73 مهاجراً على الأقل فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية أمس الأول.

وأضافت المنظمة أن 7 ناجين فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصاً أفادت التقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

وكان القارب قد بدأ رحلته أمس الأول، ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث.

وبحسب تقديرات المنظمة، فإن هناك أكثر من 130 شخصاً لقوا حتفهم بالفعل هذا العام، أثناء محاولتهم الفرار من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

كما شهد العام الماضي مقتل أكثر من 1450 شخصاً أثناء القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وقالت المنظمة إن «الوضع لا يمكن تحمّله».

وأضافت «هناك حاجة لتحرّك ملموس من قبل الدول لزيادة إمكانات البحث والإنقاذ، ووضع آليات واضحة وآمنة للنزول ومسارات آمنة ومنظمة للهجرة لخفض عدد الرحلات الخطيرة».