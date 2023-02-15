روسيا تعلن انتصارات في أوكرانيا.. وترقب لحزمة عقوبات أوروبية عاشرة

دينا محمود، وكالات (عواصم)

أعلنت روسيا، أمس، عن انتصارات جديدة في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، قائلة، إن قواتها اخترقت خطين حصينين للدفاعات الأوكرانية على الجبهة الشرقية، فيما وصفت كييف الوضع هناك بأنه صعب، ودعت لتسريع وتيرة تقديم المساعدات العسكرية قبل هجوم روسي جديد متوقع.

يأتي ذلك فيما، ناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، في بروكسل، أمس، فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ستكبد موسكو خسائر تجارية قيمتها 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار) تقريباً.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الأوكرانيين تراجعوا في مواجهة الهجمات الروسية في منطقة لوجانسك. وذكرت الوزارة على تطبيق «تيليجرام»: «خلال الهجوم... تراجعت القوات الأوكرانية بشكل عشوائي لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات من الخطوط التي كانت تشغلها سابقاً».

وأضافت: «حتى خط الدفاع الثاني الأكثر تحصيناً لم يصمد أمام تقدم الجيش الروسي».

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن قوات بلاده تمكنت من صد بعض الهجمات الروسية على منطقة لوجانسك في الشرق، لكن «الموقف في المنطقة لا يزال صعباً».

وكثف الكرملين هجماته عبر أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع على نطاق واسع شن هجوم كبير جديد.

وقال زيلينسكي، أمس الأول، إن روسيا في عجلة من أمرها لتحقيق أقصى ما في وسعها في أحدث هجماتها، مضيفاً: «لهذا فإن السرعة أمر جوهري.. السرعة في كل شيء: اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات وشحن الإمدادات والتدريب.. السرعة تنقذ حياة الناس».

وتستهلك أوكرانيا قذائف بوتيرة أسرع مما يمكن للغرب تصنيعها، وتقول إنها تحتاج أيضاً إلى مقاتلات وصواريخ بعيدة المدى لصد الهجوم الروسي واستعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها.

وفي هذه الأثناء، من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة في الذكرى السنوية الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، لكن المقترحات المحددة يجب أن تؤيدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي، قبل محادثات مغلقة يجريها مبعوثو الدول الأعضاء بالتكتل في بروكسل: «إننا نضعف قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية، واعتمدنا تسع حزم من العقوبات، والاقتصاد الروسي ينكمش، ونحتاج إلى مواصلة الضغط».

ووصفت فون دير لاين حزمة العقوبات العاشرة التي تلوح في الأفق، قائلة: «نتحدث عن 11 مليار يورو. نقترح فرض قيود على بعض المكونات الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في أنظمة التسليح الروسية، مثل الطائرات المسيرة والصواريخ وطائرات الهليكوبتر».

وقال مصدران دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن المفوضية اقترحت أن تستبعد دول التكتل أربعة بنوك روسية أخرى من النظام المالي العالمي «سويفت».

وذكر المصدران أن المفوضية اقترحت أيضاً فرض قيود إضافية على المشروعات الأوروبية المشتركة مع روسيا والمواطنين الروس في مجالس الإدارات بأوروبا.

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، إن التكتل حدد أصولاً للبنك المركزي الروسي على أراضيه قيمتها حوالي 33.8 مليار يورو من أصل ما يقدر بنحو 300 مليار دولار قيمة أصول مجمدة خارج روسيا.

وقبل أقل من أسبوعين من حلول الذكرى السنوية الأولى لوصول الأزمة الحالية في أوكرانيا إلى مرحلة الصدام المسلح، تتصاعد تحذيرات الأوساط التحليلية في الغرب، من أن المواجهة الراهنة بين طرفيْ الصراع، بلغت مفترق طرق حاسماً، يُنذر باستمرار المعارك، إلى أمد غير منظور.

والسيناريو الأكثر ترجيحاً بنظر هؤلاء المحللين، يتمثل في تحول القتال إلى ما يبدو أشبه بـ «حرب استنزاف طويلة الأمد»، مع عجز جانبيْ المواجهة عن حسم الصراع عسكرياً، وتعذر توصلهما في الوقت نفسه إلى تسوية سياسية، أو حتى إطلاق عملية تفاوضية جادة، من شأنها تهيئة الأجواء لإيجاد حل متفق عليه.

وقال المحللون التابعون لخدمة «دراجون فلاي» لتقديم الاستشارات الاستخباراتية ذات الطبيعة الجيوسياسية، إن الطرفيْن يستعدان الآن على ما يبدو، للانخراط في مثل هذه الحرب، بما سيترتب عليها من تبعات خطيرة، على أوروبا والعالم بأسره، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، ومن زاوية تأمين موارد الطاقة والغذاء كذلك.

وفي تصريحات نشرها موقع «ستراتيجيك ريسك يوروب» الإلكتروني، توقع الخبراء أن تندلع المعارك الأكثر ضراوة بين الجيشيْن الأوكراني والروسي خلال الشهور الستة المقبلة، أي بعد انتهاء فصل الشتاء الحالي، الذي يُخشى من أن يعقبه هجوم واسع النطاق في الربيع أو الصيف.

ولكن الخبراء استبعدوا أن تشهد المواجهة العسكرية تحولاً كبيراً وحاسماً، على غرار ما حدث في الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي، عندما انتقلت من مرحلة السجال السياسي والاتهامات المتبادلة، إلى اندلاع القتال الفعلي على الأرض، وهو ما شَكَّلَ في ذلك الوقت ضربة قاصمة لعالمٍ، كان لا يزال يتعافى من أزمة وباء «كورونا»، وتبعاتها من تدابير احترازية وعمليات إغلاق، فرضت ضغوطاً على سلاسل الإمداد والتوريد.