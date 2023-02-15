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«الناتو» يدعو تركيا للمصادقة على انضمام السويد وفنلندا

«الناتو» يدعو تركيا للمصادقة على انضمام السويد وفنلندا
16 فبراير 2023 02:28

بروكسل (وكالات) 

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ أمس، أنه سيزور تركيا، اليوم، تأكيداً لدعم الحلف بعد الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد وللدعوة إلى المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. وأفاد، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف أمس: «أزور تركيا (غداً) تأكيداً لتضامن الحلف خلال مباحثاتي مع الرئيس أردوغان». وأوضح ستولتنبرغ أنه سيتطرق أيضاً إلى مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»، مضيفاً: «سأطلب منهم المصادقة على بروتوكولي الانضمام في الوقت نفسه، لكن تركيا ستقرر ما إذا كانت تريد التصديق على البروتوكولين أو أحدهما».

الناتو
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