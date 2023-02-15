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زلزال قوي يضرب وسط الفلبين

زلزال قوي يضرب وسط الفلبين
16 فبراير 2023 00:13

أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل أن هزة بقوة 6,1 درجة ضربت وسط الفلبين ليل الأربعاء الخميس (بالتوقيت المحلي).

والهزة، التي لم تكن عميقة ضربت جزيرة "ماسبات" وسط الأرخبيل بعيد الساعة 02,00 فجر الخميس (19,00 ت غ الأربعاء) وفقا للمصدر نفسه. ولم يصدر أي تحذير من حدوث أمواج مد (تسونامي).

يقع مركز الزلزال على بعد 11 كيلومتراً من أقرب قرية، بحسب المصدر نفسه. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

في الأول من فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب الفلبين حيث حذرت السلطات المحلية في حينها من أضرار وهزات ارتدادية.

تشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.

يجري الدفاع المدني الفلبيني بانتظام تدريبات تحاكي سيناريو الزلزال.

في أكتوبر 2022، ضرب زلزال بقوة 6,4 درجة مدينة "دولوريس" الجبلية في مقاطعة أبرا (شمال) مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وأضرار وانقطاع الكهرباء في معظم المنطقة.

في يوليو 2022، تسبب زلزال بقوة 7 درجات في مقاطعة أبرا بانزلاقات للتربة وتصدعات في الأرض مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة المئات.

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