رغم الخلافات.. أميركا تحافظ على خطوط اتصال مع الصين
ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي
15 فبراير 2023 23:58
قالت دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة سترد على التحديات التي تطرحها الصين «بتصميم» و«حزم»، لكنها مع ذلك تعتزم الحفاظ على «خطوط اتصال» مفتوحة مع بكين.
وأوردت ويندي شيرمان المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأميركية، في خطاب بمعهد «بروكينغز» في العاصمة الأميركية واشنطن، «لقد فعلنا ذلك، ونفعله، وسنواصل الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين بلدينا».
وأكدت مجدداً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «نزاع مع الصين»، لكنها اعتبرت أن بكين هي «المنافس الوحيد الذي لديه النية والوسائل لإعادة تصميم النظام الدولي».
تأثرت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مؤخراً بعد أن أسقطت واشنطن منطاداً صينياً حلّق فوق الأراضي الأميركية.
دفع ذلك الحادث وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تأجيل زيارة طال انتظارها إلى بكين.
ولدى سؤالها عن المسألة، شددت شيرمان على أن الزيارة أرجئت ولم تلغ، وأن الولايات المتحدة تأمل في إعادة جدولتها في الوقت المناسب. وتابعت «سنجد الفرصة المناسبة للمضي قدما خطوة بخطوة» مع بكين.
في ما يتعلق بتايوان، أعادت المسؤولة الأميركية تأكيد التزام بلادهما بسياسة «صين واحدة» والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للجزيرة.