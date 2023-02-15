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«الصحة العالمية» تعد بعدم توفير جهد لمعرفة مصدر «كورونا»

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
15 فبراير 2023 23:49

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء شخصياً ببذل قصارى جهده للحصول على «جواب» حول مصدر وباء كوفيد-19، نافياً بشدة المعلومات التي تحدثت عن أن المنظمة تخلت عن تحقيقاتها.

صرح خلال مؤتمر صحافي «هناك بُعد علمي وأخلاقي لهذه المشكلة ويجب أن نستمر في الدفع حتى نحصل على الجواب» حول مصدر الوباء الذي بدأ في الصين نهاية عام 2019.

وأكد أن «الأمر مهم وأساسي للغاية».

وأشار إلى أنه أرسل مؤخرا رسالة رسمية إلى مسؤول صيني كبير ليطلب مرة أخرى تعاون بكين في البحث عن منشأ أسوأ وباء منذ قرن قتل الملايين وسبب اعاقات للملايين.

وأكد مقال نشر في مجلة «نايتشر» العلمية نشر هذا الأسبوع أن منظمة الصحة لن تواصل المرحلة الثانية من التحقيق في هذا الخصوص بسبب عدم تعاون السلطات الصينية.

وتعتبر الأوساط العلمية أنه من الأساسي معرفة أصول هذا الوباء للتمكن من مكافحة الجائحة المقبلة بطريقة أفضل أو حتى تفاديها.

 

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