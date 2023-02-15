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39 قتيلاً في تصادم حافلتين في بنما إحداهما تقلّ مهاجرين
من موقع الحادث
15 فبراير 2023 23:46
قضى 39 شخصاً على الأقلّ الأربعاء في بنما في حادث تصادم بين حافلة تقلّ مهاجرين في طريقها إلى الولايات المتحدة وأخرى صغيرة، وفق ما أعلنت سلطات بنما، في حصيلة جديدة.
وعبّر الرئيس لاورينتينو كورتيسو في تغريدة عن «حزنه العميق» بعد تبلغه نبأ «الحادث المروري في غوالاكا في مقاطعة شيريكي»، على بعد 400 كلم نحو غرب العاصمة بنما.
وأوضح الرئيس أن المهاجرين كانوا على متن حافلة «كانت تقلّهم من دارين (الأدغال الحدودية مع كولومبيا) نحو نزل».
وكان الركاب متوجّهين إلى كوستاريكا من حيث يعتزمون مواصلة رحلتهم نحو الولايات المتحدة.
وأوضحت أجهزة الهجرة في بيان أن «المعلومات الأولية... تشير للأسف إلى أن 39 شخصاً فقدوا حياتهم.
ونُقل الجرحى إلى مستشفيات ومراكز صحية مختلفة».
من دون تحديد العدد الدقيق للجرحى.
وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن من بين الجرحى «أكثر من خمسة أطفال» وحالتهم الصحية «مقلقة».
وأكدت سلطات الهجرة أن 66 شخصاً بينهم السائق ومساعده كانوا على متن الحافلة.
وكتب الرئيس البنمي في تغريدة «هذا النبأ مؤسف بالنسبة لبنما والمنطقة. تقدم الحكومة تعازيها لأقرباء القتلى في هذا الحادث وتجدد تأكيدها على التزامها مواصلة تقديم الدعم الإنساني وظروف كريمة» للمهاجرين.
وأضاف كورتيسو أن «فرق الحكومة تعمل بلا كلل على الأرض لتقديم رعاية طبية للناجين من هذه المأساة».
وقالت مدير هيئة الهجرة الوطنية في بنما سميرة غوساينه إن الضحايا أشخاص كان يبحثون عن «ظروف حياتية أفضل».
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