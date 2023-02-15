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مطار ميونيخ يعلن إلغاء كل رحلاته الجمعة

مطار ميونيخ (أرشيفية)
15 فبراير 2023 23:10

أعلن مطار ميونخ الألماني اليوم الأربعاء تعليق رحلات الركاب المنتظمة بعد غد الجمعة، وذلك بعد إعلان نقابة فيردي للعاملين في قطاع خدمات تنظيم إضرابات في ذلك اليوم في عدة مطارات ألمانية منها مطار ميونخ.

وأضاف المطار أنه سيتم استثناء كل الرحلات الخاصة، وبينها الرحلات الإغاثية الخاصة بطوارئ طبية أو تقنية أو غيرها، بالإضافة إلى رحلات المشاركين في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي سيبدأ بعد غد الجمعة.

وذكر المطار في بيان: "نظرا للإضراب تقدمت شركات مطار ميونخ لدى وزارة الإسكان والتشييد والنقل في ولاية بافاريا بوصفها الهيئة العليا للإشراف على الطيران لإعفاء المطار في هذا اليوم من التشغيل الإلزامي للنقل الجوي التجاري"، وأشار المطار إلى أنه تمت الاستجابة للطلب.

وبهذا لن يتم تسيير رحلات منتظمة في المطار اعتبارا من منتصف ليل الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح يوم السبت.

ويزيد عدد الرحلات المنتظمة (السفر والوصول) في ميونخ يوم الجمعة عن 700 رحلة وذلك حسبما تصريح صدر ظهر اليوم من متحدث باسم ثاني أكبر مطار في ألمانيا.

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المصدر: وكالات
ألمانيا
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