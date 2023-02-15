الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي: الوضع «صعب» في باخموت لكننا صامدون

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
15 فبراير 2023 23:00

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أنّ الجنود الأوكرانيين يتمسّكون "بقوة" بمواقعهم في باخموت، المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا حيث وصف الوضع بأنه "الأكثر صعوبة" في وجه القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون الذي يزور العاصمة الأوكرانية، "هذه النقطة الأكثر صعوبة، الأكثر سخونة حالياً".

وأضاف "ليس الأمر سهلاً على جنودنا في الشرق ولكن ليس من قبيل الصدفة أن نتحدّث عن حصن باخموت. حصننا ما زال حيّاً"، مشيداً بالجنود الأوكرانيين الذين "يتمسّكون بقوّة" بمواقعهم.

وأشار فولوديمير زيلينسكي إلى نقطة ساخنة أخرى في فوغليدار الواقعة جنوب باخموت في منطقة دونيتسك أيضاً، حيث يشنّ الروس هجوماً.

وكان الرئيس الأوكراني قد تحدّث مساء الثلاثاء عن وضع "صعب للغاية" في باخموت، حيث تدور اشتباكات عنيفة منذ أشهر وحيث احتلّت القوات الروسية أراضٍ في الأسابيع الأخيرة.

من جهته، أكد رئيس الحكومة السويدية أنّ ستوكهولم ستواصل "دعمها قدر الإمكان" لأوكرانيا. وفي الوقت الذي تطالب فيه كييف بإلحاح بالحصول على طائرات مقاتلة، أشار كريسترسون إلى أنّ "لا شيء ... مستبعدًا"، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ عمليات تسليم هذه الطائرات لا يمكن أن تتمّ إلّا في إطار "تحالف دولي".

أخبار ذات صلة
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
روسيا تقصف أوكرانيا والغرب يتوعد
المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
الرياضي
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
اليوم 16:00
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
الرياضي
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
اليوم 16:00
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
الإمارات
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
اليوم 15:59
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
الإمارات
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
اليوم 15:59
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©