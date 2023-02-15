نيبال تحدد أسباب سقوط طائرة قتل فيه 72 شخصاً

كشف تقرير مبدئي لحادث تحطم طائرة في نيبال يوم 15 يناير الماضي، وأودى بحياة 72 شخصاً كانوا على متنها، أن المحركات لم يكن بها طاقة.
وذكر التقرير أنه عندما أعطت سلطات المطار، الطائرة الإذن بالهبوط قبل الساعة 1100 صباحاً (1000 بتوقيت جرينتش) "ذكر (الطيار) مرتين أنه لم يكن هناك طاقة تخرج من المحركات".
ونشرت وزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني، التقرير عبر موقعها اليوم الأربعاء.
واستند التقرير إلى تحليل مسجل بيانات الرحلة ومسجل بيانات الصوت.
كانت الطائرة "إيه تي أر72- 500"، التابعة لشركة الخطوط الجوية "يتي"، على بعد دقائق فقط من الهبوط في مطار أقيم حديثاً، عندما سقطت في نهر "سيتي" بالقرب من مدينة "بوخارا" السياحية شمال غرب العاصمة كتماندو.