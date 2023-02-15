الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نيبال تحدد أسباب سقوط طائرة قتل فيه 72 شخصاً

فرق إنقاذ تتفقد حطام الطائرة المنكوبة في نيبال
15 فبراير 2023 22:53

كشف تقرير مبدئي لحادث تحطم طائرة في نيبال يوم 15 يناير الماضي، وأودى بحياة 72 شخصاً كانوا على متنها، أن المحركات لم يكن بها طاقة.

وذكر التقرير أنه عندما أعطت سلطات المطار، الطائرة الإذن بالهبوط قبل الساعة 1100 صباحاً (1000 بتوقيت جرينتش) "ذكر (الطيار) مرتين أنه لم يكن هناك طاقة تخرج من المحركات".

ونشرت وزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني، التقرير عبر موقعها اليوم الأربعاء.

واستند التقرير إلى تحليل مسجل بيانات الرحلة ومسجل بيانات الصوت.

كانت الطائرة "إيه تي أر72- 500"، التابعة لشركة الخطوط الجوية "يتي"، على بعد دقائق فقط من الهبوط في مطار أقيم حديثاً، عندما سقطت في نهر "سيتي" بالقرب من مدينة "بوخارا" السياحية شمال غرب العاصمة كتماندو.

أخبار ذات صلة
طائرة كادت تسقط في المحيط الهادئ بعد إقلاعها من هاواي
إسرائيل تعترض "طائرة صغيرة" في أجواء غزة
المصدر: د ب أ
نيبال
طائرة
آخر الأخبار
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
الرياضي
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
اليوم 16:00
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
الرياضي
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
اليوم 16:00
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
الإمارات
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
اليوم 15:59
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
الإمارات
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
اليوم 15:59
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©