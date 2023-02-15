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مناطيد تحلق فوق أوكرانيا

جسم طائر في سماء أوكرانيا
15 فبراير 2023 21:20

قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إنها رصدت ستة مناطيد قالت إنها روسية تحلق فوق كييف وإن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها.

وأضافت عبر تطبيق تلغرام للمراسلة أن المناطيد ربما كانت تحمل عاكسات زوايا ومعدات استطلاع.

بدأت حوادث المناطيد عندما اكتشفت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، منطادا يحلق في أجوائها وقالت إنه جهاز صيني للتجسس، وهو ما نفته الصين التي أكدت أنه كان يهدف لمراقبة أحوال الطقس وانحرف عن مساره.

بعد ذلك بأيام، رصدت أجسام طائرة أخرى فوق أميركا الشمالية.

وردت بكين باتهام الولايات المتحدة بإرسال مناطيد فوق الأراضي الصينية.

وقال وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي في بكين، إن مناطيد أميركية حلقت فوق التبت وشينجيانج منذ مايو العام الماضي.

ونقلت وكالات أنباء عن وانج القول إن المناطيد الأميركية حلقت من الأراضي الأميركية.

كان وانج قد قال، أمس، إن مناطيد أميركية حلقت بشكل غير قانوني فوق الصين أكثر من عشر مرات منذ بداية 2022.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن تحليلًا جديدًا لأجسام طائرة مجهولة، حلقت في المجال الجوي الياباني في السنوات الأخيرة، يشير "بقوة" إلى أنها كانت مناطيد صينية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إنه "بعد تحليل معمّق أكثر لأجسام طائرة بشكل منطاد رصدت في السابق في المجال الجوي الياباني (...) توصّلنا إلى أنها يُفترض بقوة أنها كانت مناطيد استطلاع مسيرة أرسلتها الصين".

وأشارت إلى أن هذه التحاليل الإضافية شملت مناطيد رصدت "في نوفمبر 2019 ويونيو 2020 وسبتمبر 2021".

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