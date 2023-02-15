أوكرانيا تناشد الأمم المتحدة وتركيا منع روسيا من عرقلة اتفاق الحبوب
أرشيفية
15 فبراير 2023 19:54
ناشدت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة وتركيا الضغط على روسيا للتوقف فوراً عن عرقلة شحنات الحبوب الأوكرانية التي يستفيد منها الملايين وعن استخدام الطعام كسلاح.
وبعد حصار استمر لما يقرب من ستة أشهر إثر الهجوم الروسي، استؤنف العمل في ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.
لكن أوكرانيا تتهم روسيا مراراً بتأخير عمليات التفتيش على السفن التي تنقل سلعاً زراعية أوكرانية، مما أدى إلى انخفاض الشحنات وتكبد التجار خسائر.
ونفت روسيا في السابق تلك الاتهامات قائلة إنها تفي بجميع التزاماتها بموجب اتفاق تصدير الحبوب.
واتهم كل من وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف روسيا بتعمد إبطاء عمليات التفتيش والتذرع بأسباب لا أساس لها لوقف العمليات.
وأوضح المسؤولان أن "مثل هذه السياسة الروسية المدمرة أدت إلى انخفاض مطرد في حجم حركة الشحن ضمن مبادرة الحبوب"، وأشارا إلى أن العالم لم يتلق حتى عشرة ملايين طن من الشحنات الغذائية الأوكرانية في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالا إن روسيا زادت في الوقت نفسه حركة المرور غير الخاضعة لضوابط عبر موانئها المطلة على بحر آزوف والبحر الأسود.