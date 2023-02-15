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ألمانيا: تدريب الأوكرانيين على صواريخ «باتريوت» يسير بسرعة

صواريخ "باتريوت"
15 فبراير 2023 19:32

أشارت تقديرات سلاح الجو الألماني إلى أن تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام نظام الدفاع الجوي من طراز «باتريوت» يمضي قدماً، على نحو سريع.

وقال قائد اتحاد التدريب الألماني، اليوم الأربعاء، إن الأوكرانيين لديهم حافز كبير، وغالباً ما يكون لديهم خبرة في العمل لدرجة أن الأمر «يسير بأسرع مما كان متوقعاً».

وأضاف القائد أن الدورة التدريبية لنحو 70 جندياً أوكرانيا تستمر لمدة نحو أسبوعين في مقر تابع للجيش الألماني لم يفصح عنه لأسباب أمنية.

يذكر أن نظام صواريخ «باتريوت»، يعد واحدا من أحدث نظم الدفاع الجوي في العالم، حيث يمكن استخدامه لمحاربة الطائرات والصواريخ البالستية وصواريخ كروز.

وكلمة «باتريوت» (PATRIOT) هي اختصار لعبارة «رادار تتبع مصفوف طورياً لاعتراض الهدف».

ويمكن لصواريخ «باتريوت» إصابة الأهداف على مسافة تقارب 100 كيلومتر وارتفاع يصل إلى 30 كيلومتراً في ناقوس وهمي حول الموقع الذي يحميه نظام الدفاع الصاروخي، ويتوقف ذلك على الصاروخ الموجه المستخدم.

كانت ألمانيا أعلنت، بالاشتراك مع الولايات المتحدة، استعداد كل منهما لتسليم نظام دفاع جوي حديث إلى أوكرانيا.

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