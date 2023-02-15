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تونس تعلن عن تفكيك خلية «داعشية» كانت تخطط لاغتيالات

أرشيفية
15 فبراير 2023 19:13

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء عن تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات.

وقالت الوزارة إن عناصر الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال لآمنين بولاية بنزرت شمالي البلاد يوم الانتخابات التشريعية في دورها الثاني الذي أجري يوم 29 يناير الماضي.

وتابعت أنه من خلال عمليات فنية دقيقة ومتابعات ميدانية أمكن القبض على كامل عناصر الخلية، في عملية استباقية مشتركة بين وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب بوزارتي الداخلية والدفاع.

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المصدر: وكالات
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