روسيا تلغي التأشيرات لرعايا دول عدة وتبسّطها لأخرى
لافروف أمام مجلس النواب الروسي
15 فبراير 2023 18:59
كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن عزم بلاده إدخال نظام بدون تأشيرة لرعايا 11 دولة، وإجراءات مبسطة لإصدار التأشيرات مع 6 دول أخرى.
في كلمة له أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي اليوم الأربعاء، نقلت مقتطفات منها وكالة "نوفوستى" الروسية للأنباء، قال لافروف "نعمل على تسهيل نظام التأشيرة. الآن من المخطط التوقيع على إلغاء التأشيرة بشكل كامل مع حوالي 11 دولة، إضافة إلى تطبيق شروط مخففة وبسيطة للغاية (لإصدار التأشيرة) مع 6 بلدان أخرى، بينها الهند وإندونيسيا".
وتابع لافروف "دعونا لا ننسى أيضا أننا نعمل على رفع القيود المفروضة على إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني عدد كبير من الدول، حوالي 70 دولة، باستثناء الدول غير الصديقة، التي توقفت عن إصدار التأشيرات لنا بإجراءات مبسطة".