الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تعلن عن انتصارات ميدانية في أوكرانيا

جنود أوكرانيون على متن دبابة
15 فبراير 2023 18:40

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها حققت انتصارات ميدانية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن قواتها اخترقت خطين حصينين للدفاعات الأوكرانية على الجبهة الشرقية.

وذكرت الوزارة أن الأوكرانيين تراجعوا في مواجهة الهجمات الروسية في منطقة لوجانسك، مضيفة على تطبيق تلغرام "خلال الهجوم... تراجعت القوات الأوكرانية بشكل عشوائي لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات من الخطوط التي كانت تشغلها سابقا".

وأوضحت "حتى خط الدفاع الثاني الأكثر تحصينا للعدو، لم يصمد أمام تقدم الجيش الروسي".

ولم تحدد الوزارة في أي جزء من منطقة لوجانسك وقع الهجوم.

من جهته، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده تمكنت من صد بعض الهجمات على منطقة لوجانسك في الشرق لكن "الموقف في المنطقة لا يزال صعبا".

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك إن روسيا تحشد عتادا ثقيلا وقوات في المنطقة لكن القوات الأوكرانية ما زالت تدافع عنها.

وأضاف "الهجمات تأتي من اتجاهات مختلفة على موجات... من ينشرون معلومات عن أن قواتنا انسحبت لما وراء الحدود الإدارية (للوجانسك) لا يتطابق كلامهم مع الواقع".

أخبار ذات صلة
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
روسيا تقصف أوكرانيا والغرب يتوعد
المصدر: وكالات
روسيا
لوجانسك
أوكرانيا
آخر الأخبار
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
الرياضي
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
اليوم 16:00
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
الرياضي
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
اليوم 16:00
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
الإمارات
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
اليوم 15:59
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
الإمارات
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
اليوم 15:59
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©