روسيا تعلن عن انتصارات ميدانية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها حققت انتصارات ميدانية في أوكرانيا.
وقالت الوزارة إن قواتها اخترقت خطين حصينين للدفاعات الأوكرانية على الجبهة الشرقية.
وذكرت الوزارة أن الأوكرانيين تراجعوا في مواجهة الهجمات الروسية في منطقة لوجانسك، مضيفة على تطبيق تلغرام "خلال الهجوم... تراجعت القوات الأوكرانية بشكل عشوائي لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات من الخطوط التي كانت تشغلها سابقا".
وأوضحت "حتى خط الدفاع الثاني الأكثر تحصينا للعدو، لم يصمد أمام تقدم الجيش الروسي".
ولم تحدد الوزارة في أي جزء من منطقة لوجانسك وقع الهجوم.
من جهته، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده تمكنت من صد بعض الهجمات على منطقة لوجانسك في الشرق لكن "الموقف في المنطقة لا يزال صعبا".
وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك إن روسيا تحشد عتادا ثقيلا وقوات في المنطقة لكن القوات الأوكرانية ما زالت تدافع عنها.
وأضاف "الهجمات تأتي من اتجاهات مختلفة على موجات... من ينشرون معلومات عن أن قواتنا انسحبت لما وراء الحدود الإدارية (للوجانسك) لا يتطابق كلامهم مع الواقع".