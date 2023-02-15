الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بولندا تعلن عن استثمارات جديدة في صناعات الأسلحة بالبلاد

بولندا تعلن عن استثمارات جديدة في صناعات الأسلحة بالبلاد
15 فبراير 2023 18:02

 تستثمر بولندا في صناعة الأسلحة، كرد فعل على الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، أن الدولة الأوروبية سوف تزود شركة "هوتا ستالوفا فولا" بما يعادل نحو 125 مليون يورو لإعادة الرسملة.

أخبار ذات صلة
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة

ويشار إلى أن هذه ليست سوى الشريحة الأولى من الاستثمارات، في ظل وجود مبالغ أخرى لاحقة تقدر بمئات الملايين من اليوروات . وقال السياسي القومي المحافظ: "إننا نوفر إمكانات إنتاجية جديدة وضخمة في بلادنا".

الجدير بالذكر أن "هوتا ستالوفا فولا"، الواقعة في جنوب شرقي بولندا، مملوكة للدولة بشكل أساسي. وكان قد تم إنشاء المجمع الصناعي، الذي يضم مصنعا للصلب، قبل الحرب العالمية الثانية.

المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
الرياضي
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
اليوم 16:00
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
الرياضي
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
اليوم 16:00
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
الإمارات
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
اليوم 15:59
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
الإمارات
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
اليوم 15:59
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©