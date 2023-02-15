بولندا تعلن عن استثمارات جديدة في صناعات الأسلحة بالبلاد

تستثمر بولندا في صناعة الأسلحة، كرد فعل على الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، أن الدولة الأوروبية سوف تزود شركة "هوتا ستالوفا فولا" بما يعادل نحو 125 مليون يورو لإعادة الرسملة.

ويشار إلى أن هذه ليست سوى الشريحة الأولى من الاستثمارات، في ظل وجود مبالغ أخرى لاحقة تقدر بمئات الملايين من اليوروات . وقال السياسي القومي المحافظ: "إننا نوفر إمكانات إنتاجية جديدة وضخمة في بلادنا".

الجدير بالذكر أن "هوتا ستالوفا فولا"، الواقعة في جنوب شرقي بولندا، مملوكة للدولة بشكل أساسي. وكان قد تم إنشاء المجمع الصناعي، الذي يضم مصنعا للصلب، قبل الحرب العالمية الثانية.