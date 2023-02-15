دول غربية ترسل أسلحة إلى أوكرانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها ودول أوروبية أخرى ستزود أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية تتضمن قطع غيار للدبابات وذخيرة للمدافع.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن بريطانيا اتفقت مع هولندا والنرويج والسويد والدنمرك وإيسلندا وليتوانيا على إرسال حزمة مبدئية من الدعم إلى أوكرانيا من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني (241 مليون دولار أميركي).
وقال وزير الدفاع بن والاس، بعد اجتماع مع نظرائه بحلف شمال الأطلسي في بروكسل "هذه الحزمة من المعدات ستقدم دفعة كبيرة لقدرات القوات المسلحة الأوكرانية وستعزز قدرتها على الدفاع عن بلدها".
كانت مجموعة الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا قد فشلت، أمس الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال طائرات مقاتلة إلى كييف.
وفي ختام الاجتماع، الذي عقد في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وضم وزراء دفاع دول المجموعة التي تضم خمسين دولة، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن «ليس لدي أي إعلانات لأقدمها بشأن المقاتلات اليوم».
وشدد أوستن، الذي ترأس الاجتماع، على أن الولايات المتحدة لن تمنع أي دولة من القيام بمثل عمليات التسليم تلك؛ لأن هذه القرارات يجب أن تتخذها السلطات الوطنية.