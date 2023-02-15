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بعد 9 أيام على الزلزال.. هذه أكثر المناطق تضرراً
من آثار الكارثة في تركيا
15 فبراير 2023 17:12
بعد مرور 9 أيام على زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا، أوضحت إحصائيات رسمية أن الولايات الجنوبية في تركيا ومدن الشمال السوري أكثر المناطق المتضررة من حيث الخسائر البشرية والبنية التحتية.
وحتى الآن، تم رصد وفاة 41 ألفا وإصابة 100 ألف في كل من تركيا وسوريا، بينما لا يزال هناك ضحايا تحت أنقاض المباني المهدمة في الزلزال الذي وقع 6 فبراير الجاري، بقوة 7.8 على مقياس ريختر.
إلى جانب الخسائر البشرية، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية دمارا كبيرا في المناطق المذكورة، مثل تصدع مئات المباني، وخروج محطات كهرباء ومياه عن العمل.
وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المتضررين من الزلزال نحو 26 مليون شخص، مع توقعات بزيادة هذا الرقم.
من الخسائر التي رصدتها المنظمة انهيار 4 آلاف مبنى، وتصدع عدد مماثل، إلى جانب خروج الكثير من المستشفيات والبنى التحتية الصحية من الخدمة تماما في البلدين.
في سوريا وتركيا، فرضت السلطات إجراءات سريعة في المدن التي تضررت جراء الزلزال.
وقررت الحكومة السورية اعتبار "المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة".
من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات لمدة 3 أشهر، واعتبار هذه الولايات مناطق منكوبة.
وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية فإن مركز الزلزال كان في محافظة غازي عنتاب التركية على عمق 24.1 كيلومتر.
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