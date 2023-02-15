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إنقاذ 4 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض في تركيا

إنقاذ 4 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض في تركيا
15 فبراير 2023 16:50

 قال فريق هولندي إنه قام بإنقاذ أربعة أشخاص أحياء من أسفل الأنقاض في مدينة أنطاكيا في ولاية هاتاي. وأعلن الفريق الهولندي اليوم الأربعاء أن الناجين هم ثلاثة رجال وطفل.

وكان الأربعة أشخاص يرقدون أسفل الأنقاض منذ وقوع زلزال قوي منذ تسعة أيام. وقال الفريق إنه تم العثور على أب وابنه خلال الليل. وتم العثور على الرجلين الآخرين مساء أمس الثلاثاء عقب أن تمكنت الكلاب البوليسية من رصد موقعهما.

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وكان قد تم إرسال الفريق إلى منطقة الزلزال ويضم 28 متطوعا وتسعة كلاب مدربة. وقد تمكن الفريق بالفعل من العثور على فتاة  13 عاما حية في نفس المنطقة الاثنين الماضي. 

المصدر: د ب أ
زلزال
تركيا
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