تركيا: أكثر من 50 ألف مبنى دمر بسبب الزلزال

تقول تركيا إنه حدث أنهيار أو تضرر شديد لما مجموعه 50 ألف و 576 مبنى بعد الزلزالين القويين اللذين وقعا الأسبوع الماضي. وقالت وزارة التخطيط الحضري إنه يجب هدم المباني المعرضة للخطر بصورة عاجلة.

وقد قامت السلطات حتى الآن بفحص أكثر من 387 ألف مبنى في 10 ولايات بجنوب شرق البلاد تضررت من الزلزال. ويشار إلى أن مدينة غازي عنتاب لديها أكبر عدد مباني في حاجة لهدمها سريعا بواقع نحو 12 ألف مبنى، تليها هاتاي بواقع 10 آلاف و911 مبنى وقهرمان مرعش بواقع 10 آلاف و 777 مبنى.

ويذكر أن الزلزالين تبعهما 3858 هزة ارتدادية منذ السادس من فبراير الجاري، بلغت قوة 38 منهم أكثر من خمس درجات على مقياس ريختر، بحسب ما قالته هيئة مكافحة الكوارث بصورة منفصلة. وقد حثت الهيئة المواطنين على الابتعاد عن المباني المتضررة.