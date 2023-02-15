رئيسة الوزراء الاسكتلندية تعلن استقالتها

أكّدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن الأربعاء استقالتها المفاجئة، معلنة إجراء انتخابات لاختيار رئيس للحزب الوطني الاسكتلندي خلفا لها.

وقالت ستورجون في مؤتمر صحافي الأربعاء "في عقلي وفي قلبي أعلم أن الوقت قد حان الآن" للاستقالة.

وبعد ثماني سنوات في السلطة، أعلنت ستورجون (52 عامًا) استقالتها من منصبي رئاسة الحكومة ورئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي أكبر حزب في البرلمان.

وأكدت أنها ستبقى رئيسة للحكومة حتى ينتخب الحزب الوطني الاسكتلندي رئيسا له خلفا لها.

وتعهدت ستورجن التي أصبحت أول امرأة تقود اسكتلندا عندما تولت السلطة في عام 2014، بمواصلة الضغط من أجل استقلال اسكتلندا.



