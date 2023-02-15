ألمانيا تؤيد تشديد هدف الناتو بشأن الإنفاق الدفاعي

أيد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مطالب شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتشديد هدف الحلف فيما يتعلق بمستوى الإنفاق الدفاعي.

وقال بيستوريوس اليوم الأربعاء على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل إنه يشارك الرأي القائل بأن إنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة على الدفاع يجب أن يكون الحد الأدنى في المستقبل، وأضاف: "مجرد الرغبة في الاقتراب من هدف 2% لن يكون كافيا... يجب أن يكون هذا هو الأساس لأي شيء إضافي".

ويشير بيستوريوس هنا إلى هدف الناتو الحالي، والذي ينص على إنفاق جميع الدول الأعضاء في الحلف نسبة لا تقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2024.

وتُجرى حاليا محادثات في الناتو حول الهدف المستقبلي. ومن المنتظر التوصل إلى اتفاق في موعد أقصاه القمة الاعتيادية القادمة، والتي ستُعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو المقبل.

وكما تبدو الأمور اليوم، فإن تشديد هدف الـ 2% سيتطلب زيادة في الإنفاق الدفاعي الألماني بمقدار عشرات المليارات من اليورو. وحتى الآن تنفق ألمانيا أقل بكثير من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

ووفقا للأرقام العامة المتاحة، فإن نسبة إنفاق ألمانيا على الدفاع العام الماضي تُقدر بحوالي 1.44% من ناتجها الإجمالي المحلي، أي ما يعادل 55.6 مليار يورو. وحول مسألة ما إذا كان موقفه هو نفس الموقف الألماني الرسمي بالنسبة لمفاوضات الناتو، قال بيستوريوس: "نحن في مرحلة التنسيق داخل الحكومة الألمانية وسنختتمها بالتأكيد قريبا".