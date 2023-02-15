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تقنيات من"ناسا" لإنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أفراد الإنقاذ يبحثون عن أنقاض المباني المنهارة في هاتاي
15 فبراير 2023 09:48

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إنه تم نشر تكنولوجيا صممتها الوكالة في أعقاب الزالزلين المدمرين في تركيا وسوريا لمساعدة المسعفين في تحديد أماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأضافت وكالة الفضاء أنه تم إرسال تقنية تابعة لناسا إلى جماعات الإنقاذ في تركيا يمكنها اكتشاف الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وتم بناء النماذج الأولية للوحدات، في الأصل من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية قبل ترخيصها لشركة "سبيس أوبس".

وتعمل الوحدات باستخدام رادار الميكروويف للكشف عن الحركات الضئيلة للجسم الناتجة عن عمليات مثل ضربات القلب أو التنفس.

وقالت ناسا إنها تعمل أيضا على مشاركة صورها الجوية وبياناتها من الفضاء لدعم عمال الإغاثة والإنعاش. وتتواصل عملية البحث عن ناجين في أعقاب زلزالين قويين ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بفارق ساعات قبل أكثر من أسبوع بقليل على الرغم من تضاؤل الآمال.

وأودى الزلزالان بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتركا الملايين في حاجة إلى مساعدات طارئة. وسجل الزلزال الأول قوة 7ر7 درجة في 6 فبراير والثاني، في وقت لاحق من نفس اليوم، سجل 6ر7 درجة. 

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المصدر: د ب أ
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