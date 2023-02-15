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بايدن يعيّن نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي رئيسة لمستشاريه الاقتصاديين

بايدن يعيّن نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي رئيسة لمستشاريه الاقتصاديين
15 فبراير 2023 08:33

عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي لايل برينارد رئيسة لفريق المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأميركية.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ برينارد (61 عاماً) التي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي منذ مايو 2022 ستحلّ محل براين ديز ( 44 عاماً) الذي كانت استقالته متوقّعة مع بدء النصف الثاني للولاية الرئاسية.

ونقل بيان البيت الأبيض عن بايدن قوله إنّ "لايل هي أحد روّاد الاقتصاد الكلّي في البلاد، وتتمتّع بخبرة اقتصادية وطنية ودولية غير عادية".

وأضاف "إنّها شخصية موثوق بها في مؤسساتنا الاقتصادية وتعي كيف يؤثّر الاقتصاد على الناس".
وفي بيانه قال البيت الأبيض إنّ بايدن يعتزم كذلك تعيين جاريد بيرنشتاين الذي يتولّى حالياً منصب مستشار اقتصادي للرئيس، مديراً لمجلس المستشارين الاقتصاديين "سي إي إيه"، وهو هيئة استشارية أخرى تابعة للبيت الأبيض.

وسيخلف بيرنشتاين بذلك المديرة الحالية للمجلس سيسيليا روس.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
بايدن
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