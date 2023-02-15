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أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين

أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
15 فبراير 2023 07:25

تشتبه إدرة الرئيس الأميركي جو بايدن في أن ثلاثة أجسام طائرة لم يتم تحديد طبيعتها وتم إسقاطها منذ يوم الجمعة الماضي كانت تخدم أغراضاً تجارية ولم تكن تستخدم للتجسس.

 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قوله إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الأجسام- على عكس المنطاد العملاق الذي تم إسقاطه يوم 4 فبراير- "ربما تكون مجرد مناطيد مرتبطة بغرض تجاري أو غرض غير ضار ".

وقال كيربي "لا نرى شيئا يشير الآن إلى أن هذه الأجسام جزء من برنامج خاص بجمهورية الصين الشعبية أو جمع معلومات استخباراتية ضد الولايات المتحدة من أي نوع".

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