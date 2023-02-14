مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري

بيروت (الاتحاد)

شهدت ساحة الشهداء في بيروت، أمس، إحياء الذكرى الـ18 لاغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وسط حضور شعبي كثيف ومشاركة بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية وسفراء بعض الدول، وسط انتشار مكثف للقوى الأمنية في محيط المنطقة.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس الحكومة السابق رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى ضريح والده رفيق الحريري قرب مسجد محمد الأمين في بيروت وسط الجماهير المحتشدة.

ورفع مؤيدو «تيار المستقبل» رايات التيار واللافتات المؤيدة لسعد الحريري مع بث الأغاني الحماسية.

وحيا سعد الحريري اللبنانيين الذين أطلقوا شعارات التأييد له وجال بينهم مصافحاً.

وفي سياق متصل، قال الحريري أمام مئات المناصرين الذين تجمعوا أيضاً أمام منزله في بيروت: «أنتم ضمانة لبنان، ستبقى أبواب هذا البيت مفتوحة بوجودكم، وسنكمل المشوار بإذن الله».

وكان سعد الحريري قد عاد إلى بيروت منذ يومين للمشاركة بذكرى اغتيال والده.

وفي يناير 2022، أعلن سعد الحريري تعليق عمله السياسي وعدم مشاركة تياره بالانتخابات.

وآنذاك، اعتبر أنه «لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل هيمنة ميليشيات (حزب الله) والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء البلاد».

وحضرت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، حيث وضعت إكليلاً من الزهور على ضريح الحريري، كما زار الضريح عدد من النواب والوزراء السابقين والحاليين.

ووضع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إكليلاً من الزهور على الضريح، وقال: «نحن اليوم نؤكّد وفاءً للرئيس رفيق الحريري على اتفاق الطائف وعلى مسيرة إنقاذ لبنان من خلال الطائف وعلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك وبناء الدولة».

وأضاف مولوي: «نحن مصممون على بناء الوطن مهما بلغت الصعوبات، ونحن إلى جانب بناء الدولة والحل للمشاكل الاقتصادية في لبنان هو بالتمسك ببناء الدولة». واغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 جراء انفجار استخدم فيه 1800 كلغ من مادة «تي إن تي»، مع 21 شخصاً آخرين، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان برفقته في سيارته.

وعام 2020، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غيابياً، سليم عياش، وهو عضو في ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بعملية الاغتيال.