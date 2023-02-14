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اليمن: إحباط هجمات حوثية في تعز

جندي يمني في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (أرشيفية)
15 فبراير 2023 02:56

عدن (الاتحاد)

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الخلافات تكشف فساد قادة الميليشيات الحوثية

أحبط الجيش اليمني، أمس، هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهاتٍ عدةٍ بمحافظة تعز. وذكر مصدر ميداني أن مجاميع من عناصر الميليشيات الإرهابية، هاجمت مواقع في جبهة «الصرمين»، شرق المدينة، ومحيط «جبل هان»، و«وادي حذران» وأطراف المطار القديم، ومنطقة «غراب» غرب المدينة، و«عصيفرة»، و«الدفاع الجوي» شمالاً.
وأكد المصدر أن قوات الجيش تصدت للهجمات الحوثية الإرهابية، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.
كما استهدفت مدفعية الجيش، تحركات لميليشيات الحوثي الإرهابية، أثناء محاولة عناصرها، إنشاء خنادق وتحصينات، في الجبهة الشرقية وفي جبهة «الضباب».
في غضون ذلك، قتل طفلان وأصيب ثالث، أمس، بانفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية في مديرية «حيس» جنوب الحديدة.  وأفادت مصادر محلية أن طفلين قتلا فيما أصيب طفل آخر بانفجار لغم قرب ملعب لكرة القدم في إحدى المناطق المحررة حديثاً خلف الخط الدائري لمدينة «حيس» من جهة شرق مركز المديرية.
 يشار إلى أن حقول وشبكات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي تشكل كابوساً يؤرق أهالي المناطق المحررة، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، رغم الجهود والنجاحات الكبيرة التي حققتها وتحققها هندسة القوات اليمنية المشتركة.

الجيش اليمني
اليمن
الأزمة اليمنية
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
تعز
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