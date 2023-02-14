«الأغذية العالمي»: نسعى إلى مساعدة السودان لتجاوز ظروفه الاقتصادية

الخرطوم (الاتحاد)

قال المدير التنفيذي لبرنامج «الأغذية العالمي»، ديفيد بيزلي، أمس، إن زيارته إلى الخرطوم تأتي في إطار مساعدة الشعب السوداني على تجاوز الظروف الاقتصادية.

جاء ذلك لدى لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في الخرطوم التي يجري إليها بيزلي ووفده المرافق زيارة غير محددة المدة، وفق بيان للمجلس.

ووصف بيزلي لقاءه مع البرهان بـ«المثمر والبناء»، موضحاً أن «العالم يواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي تتمثل في التغيرات المناخية وتأثير وباء كورونا وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي».

وأشار إلى أن «زيارة الوفد للسودان تأتي في إطار مساعدة الشعب السوداني لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها»، لافتاً إلى ما «يزخر به السودان من إمكانيات هائلة تجعله يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي ومساعدة بقية دول العالم».

وقال: «المهمة لا يمكن أن تتم عبر منظمات الأمم المتحدة لوحدها، وإنما بمشاركة ومساهمة القطاع الخاص ودعمه بما يمكّنه من القيام بدوره في تأمين الغذاء».

من جهته، منح البرهان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وفق البيان ذاته، وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده في دعم السودان في مجال الأمن الغذائي.

وأشاد البرهان بـ«المجهودات التي يقوم بها برنامج الغذاء العالمي في السودان ودعمه للشعب السوداني خاصة المدنيين في مناطق النزوح والصراعات».

وأوضح أن «السودان أبوابه مفتوحة للاستثمار»، مشيراً إلى «الإمكانيات التي يزخر بها في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والذهب والمعادن الأخرى».