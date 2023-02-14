ضبط قيادي إرهابي في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، اعتقال مسؤول المتفجرات في حركة «الشباب» الإرهابية بمحافظة «مدغ سلمان دادير».

وأوضح الجيش، في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أنه تم اعتقال القيادي في حركة «الشباب» الإرهابية من قبل قوات الفرقة الـ21 للجيش الصومالي أثناء قيادته سيارة بالقرب من منطقة «عمارا» وبحوزته المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات والأدوية.

وتشهد المناطق والمحافظات التابعة لولاية «غلمدغ» عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على فلول «الشباب» الإرهابية.

وأُسست الحركة مطلع 2004 وهي مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

وتواصل القوات الحكومية منذ يوليو 2022، بالتعاون مع عشائر مسلحة عمليات عسكرية ضد «الشباب»، وأعلنت مقتل المئات من عناصر الحركة واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية عديدة.