الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي

تونس (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، القبض على إرهابي ظل هارباً من حكم بالسجن لمدة 48 عاماً كان صدر ضده.

وأفادت الوزارة باعتقال العنصر التكفيري في حي «خالد بن الوليد» التابع لولاية «منوبة» غرب العاصمة من قبل دورية لفرقة «التوقي من الإرهاب» للحرس الوطني ليل الاثنين، الثلاثاء. وكانت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة تفتش عن العنصر التكفيري من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 48 سنة، وفق ما جاء في بيان للوزارة.

وانحسر هامش التحرك للجماعات الإرهابية في تونس بشكل لافت بعد فترة ازدهار لأنشطتها أعقبت حالة الانفلات الأمني في أحداث عام 2011، نفذت خلالها هجمات عدة تسببت في وفاة العشرات من الأمنيين والعسكريين في الجبال والمرتفعات.

ونجحت قوات الجيش والأمن في تصفية العديد من العناصر في عمليات نوعية.