باكستان.. مقتل 7 إرهابيين خلال اشتباكات مع الأمن

إسلام آباد (وكالات)

قتل 7 مسلحين من عناصر حركة «طالبان» باكستان خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الشرطة، شمال غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الباكستانية، أمس، أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لها كانت تقل 4 معتقلين من عناصر حركة «طالبان» باكستان من مدينة ميرانشاه بمقاطعة وزيرستان إلى مدينة بانو، ولكنها تعرضت لهجوم مفاجئ من جانب مسلحين تابعين للحركة، ما أدى إلى مقتل 3 من المعتقلين الأربعة.

وأضاف البيان أن رجال فرقة مكافحة الإرهاب تصدوا للهجوم وقضوا على 4 من المسلحين الذين شنوا الهجوم، فيما فرّ نحو 6 منهم من الموقع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرقة أمنية مشتركة بين قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية لشن عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن المسلحين الفارين.

وكانت باكستان تعرضت لهجوم دموي وقع في مسجد داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب باكستان خلّف نحو 100 قتيل و221 جريحاً على الأقل، غالبيتهم العظمى من رجال الشرطة، ووضعت السلطات كامل البلاد، خصوصاً العاصمة إسلام آباد والمناطق الحدودية المجاورة لأفغانستان، في حالة تأهب أمني مشدد.