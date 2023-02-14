الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانياً لمساعدة المنكوبين في سوريا وتركيا

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أطلق أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نداءً إنسانياً بقيمة 397 مليون دولار لدعم السوريين المتضررين من الزلزال، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 41 ألف قتيل.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات له أن هذا النداء سيستمر 3 أشهر، مشيراً إلى نداء مماثل سيتم الإعلان عنه بشأن متضرري تركيا.

وحث الدول الأعضاء على تمويل هذا النداء بالكامل دون تأخير والعمل على مساعدة ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين تأثروا بهذه الكارثة.

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة قدمت حوالي 50 مليون دولار من خلال صندوقها المركزي لمواجهة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال، منوهاً بأن الاحتياجات هائلة، ومنظومة الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني سيساعدون في تأمين الإغاثة لما يقرب من 5 ملايين سوري، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والغذاء والحماية.

وارتفع عدد الضحايا جرّاء الزلزال المدمر إلى أكثر من 41 ألف شخص.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حصيلة الضحايا جرّاء الزلزال في البلاد ارتفعت إلى 35 ألفاً و418 شخصياً، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن أكثر من 2.2 مليون شخص غادروا المناطق المتضررة.

من جانبها، أفادت وكالة «رويترز»، بأن أكثر من 5 آلاف و814 شخصاً لقوا حتفهم في سوريا، استناداً إلى وسائل إعلام رسمية سورية، ووكالة تابعة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان، إن بلاده وشعبه سيتجاوزان «محنة الزلزال»، كما تجاوزا محناً أخرى في الماضي.

وأضاف أن «(آفاد) بدأت منذ اللحظة الأولى بمكافحة آثار الكارثة بكل ما أوتيت من قوة، وتواصل ذلك ليلاً نهاراً دون انقطاع».

وجدد الرئيس التركي وصف الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، قبل أسبوع، بأنه «كارثة القرن»، مبيناً أن الخبراء المختصين أيضاً حول العالم يستخدمون الوصف نفسه.

وأكد أن «تركيا وشعبها سينهضان من جديد بعد هذه الكارثة، ويتجاوزان هذه المحنة كما تجاوزا محناً أخرى مشابهة في الماضي».

وفي السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن الأطفال ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بحاجة ماسة إلى دعم إضافي من المياه الصالحة للشرب ومأوى ومستلزمات التدفئة والأدوية والتمويل.

وقال المتحدث الإعلامي باسم «اليونيسف» جيمس إلدر في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، إن المنظمة الأممية تعمل في تركيا وسوريا عبر الاستجابة الفورية المنقذة للحياة، مثل توفير مياه الشرب المأمونة والملابس الشتوية الدافئة والإمدادات الطبية والتغذوية.

وشرح إلدر أن عدد الأطفال المتأثرين بهذا الزلزال في تركيا يصل إلى 4.6 مليون طفل وفي سوريا 2.5 مليون طفل، وأنه ليس من المستبعد أن يتحول جزء كبير منهم إلى أيتام بسبب ارتفاع عدد القتلى في كل من سوريا وتركيا.

وأضاف أن المنظمة تخشى أن يكون عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم من جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي أعلى مما هو معلن حتى الآن.

ووصل وفد من الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب لتفقد المناطق التي ضربها الزلزال، والاطلاع على أوضاعها. ودخل الموكب الذي ضم 7 سيارات تحمل أعضاء الوفد صباح أمس، إلى الأرضي السورية عبر معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، وفق ما أفادت مصادر ميدانية.

وذكرت المصادر، أن وفد الأمم المتحدة التقى القائمين على المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني التي تساعد المتضررين من الزلزال.

ودخلت أمس، أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة عبر معبر «باب السلامة» الحدودي بين تركيا إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن القافلة تتألف من 11 شاحنة، تحمل مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد.