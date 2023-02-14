المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: تقديم الدعم لـ 240 ألف متضرر من كارثة الزلزال

أحمد عاطف (القاهرة)

قالت المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي ريم ندا: إن البرنامج ضاعف من مساعداته الغذائية الطارئة في سوريا وتركيا بنحو 4 أضعاف منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين قبل نحو 10 أيام، لافتةً إلى أن المساعدات وصلت إلى نحو 240 ألف شخص في كلا البلدين، وموضحة أن البرنامج يخطط للوصول إلى 900 ألف شخص متضرر.

وأضافت المسؤولة الأممية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أنه في غضون 24 ساعة من وقوع الزلزال المدمر، كان برنامج الأغذية العالمي موجوداً على الأرض لتقديم وجبات الطعام وحصص غذائية جاهزة للمتضررين، مشيرة إلى أن البرنامج تمكن من تقديم مساعداته إلى أكثر من 81 ألف شخص في سوريا.

ولفتت ريم ندا إلى أن 160 ألف شخص في تركيا بينهم لاجئون سوريون تلقوا مساعدات غذائية، مشيرةً إلى أن الحصص الغذائية الجاهزة للأكل والوجبات الساخنة لا تتطلب مرافق للطهي، وتوفر الإغاثة الفورية للعائلات التي تكافح درجات الحرارة المنخفضة.

وأوضحت أن «المناطق الأقرب إلى مركز الزلازل في سوريا تكافح بالفعل مع تأثير 12 عاماً من الحرب، ويعيش الناس هناك في ظروف صعبة للغاية»، مؤكدة أن برنامج الأغذية العالمي يصل إليهم، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الدعم للحفاظ على الاستجابة وتوسيع نطاقها.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الزلازل في شمال غرب سوريا زادت من تعقيد الأزمة الإنسانية الحادة، حيث يعتمد حوالي 4.1 مليون شخص - أو 90% من السكان - على المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن البرنامج خدم بالفعل أكثر من 81 ألف شخص من المتضررين من الزلزال، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في مدن «إدلب، حارم، دانا، بنش، جنديريس، كفر تخاريم، معرة مصرين، سراقب، تفتناز، جسر الشغور، أرمناز، كفر تخاريم، إعزاز، جرابلس»، وهي مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، بالإضافة إلى مدن حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

وطالبت المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي، ريم ندا، المجتمع الدولي بزيادة المساعدات لتوسيع نطاق الاستجابة والحفاظ عليها، مشددةً على الحاجة إلى المزيد من الغذاء وإلى تجديد المخزونات.

وقالت: «نحن بحاجة إلى جميع الأطراف لدعم وتمكين وصول المساعدات الإنسانية لدينا في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال القوافل العابرة للحدود، ونناشد للحصول على 77 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدة من خلال الحصص الغذائية والوجبات الساخنة لما مجموعه 874 ألف شخص من المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا».

وأضافت: «590 ألف شخص نهدف إلى الوصول إليهم في تركيا من بينهم 45 ألف لاجئ سوري يعيشون في المخيمات و545 ألف تركي نزحوا بسبب الزلازل».

وبشأن الأزمة الإنسانية داخل سوريا بعد الزلزال، أوضحت ندا أنه «قبل الزلازل كان السوريون يصارعون الاقتصاد الهش، والعملة التي انخفضت قيمتها إلى مستويات قياسية وأسعار المواد الغذائية والضروريات الأخرى مرتفعة»، لافتة إلى أن البرنامج يقدم شهرياً المساعدة إلى 5.6 مليون شخص.