غوتيريس يدعو إلى تحرك سريع لمواجهة التحديات العالمية
أنتونيو غوتيريس
15 فبراير 2023 00:04
أكد معالي أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمة رئيسية ألقاها عن بعد ضمن القمة العالمية للحكومات 2023 التي تختتم أعمالها في دبي غداً، ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.
وقال في بداية الكلمة "أهنئكم بمرور عشرة أعوام على انطلاق القمة العالمية للحكومات.. على مدار العقد الماضي، قمتم بإنشاء منصة عالمية للمساعدة في تشكيل حكومات المستقبل، لقد جمعتم المفكرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول لتحديات اليوم والغد، وهذه المهمة أكثر حيوية من أي وقت مضى".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "العالم يواجه أزمات عدة تتمثل في الصراعات ومعدلات الفقر والتغيرات المناخية.. من واجبنا أن نتحرك، وعلينا أن نشق طريقنا نحو مزيد من التعاون". واعتبر غوتيريس أن "السياسات قصيرة المدى لا تؤدي إلا لتفاقم الأزمات".
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك بشكل سريع لمعالجة التحديات المناخية وتعزيز التنمية وتحقيق السلام.
وقال غوتيريس إن "العمل الحكومي أمرٌ بالغ الأهمية، لكننا نحتاج أيضا إلى تعاون القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الصالح العام وهذا هو جدول أعمالنا المشترك".
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول "دعونا نرفع طموحنا ونبحث عن حلول يمكن أن تشكل مستقبلًا أفضل للجميع".