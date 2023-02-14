أوكرانيا تجري تغييرات داخل وزارة الدفاع

أجرى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف تعديلا يقضي بتعيين ثلاثة نواب ضمن جهود للوقوف في وجه اتهامات بالفساد في الوزارة. وذكرت وسائل إعلام أن ريزينكوف يسعى للحد من الأضرار بعد أن ألقي القبض على مسؤولين في الوزارة ضمن تحقيق بشأن انتهاكات في لمشتريات وفساد. منذ ذلك الحين، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم الوزير. وقال ريزنيكوف، عند إجراء التعيينات، التي تحتاج إلى موافقة زيلينسكي ومجلس الوزراء "نحن بحاجة إلى عين جديدة، ووجهات نظر واسعة، والقدرة على دمج إمكانات الدولة، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني". وكثفت السلطات الأوكرانية جهودها لمكافحة الفساد خلال الأسابيع الأخيرة، في استعراض للقوة للمانحين الغربيين الذين يقدمون الأموال والأسلحة إلى كييف مند الأزمة الحالية.