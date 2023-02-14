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تركيا تسجل 2400 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر

منازل مدمرة جراء الزلزال في تركيا
14 فبراير 2023 23:16

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» أنها سجلت، حتى الآن، أكثر من 2400 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال المدمر.

وبلغت قوة الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين 06 فبراير الجاري، 7,8 درجة على مقياس ريختر. وأعقبت الزلزال بساعات هزة ارتدادية شديدة بلغت قوتها 7,7 درجة.

وتوالت الهزات مسجلة أكثر من 2400 هزة ارتدادية اليوم الثلاثاء.

وبلغت حصيلة الزلزال أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

وهناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى بعد أن أصبح من المستبعد، بشكل متزايد، العثور على أي ناجين تحت أنقاض آلاف المباني المهدمة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى إمكانية ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 50 ألف قتيل.

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المصدر: وكالات
تركيا
زلزال تركيا
هزة ارتدادية
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