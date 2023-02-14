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أردوغان: زلازل تركيا كانت بقوة القنابل الذرية

أردوغان: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة التي أردناها
14 فبراير 2023 23:06

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الزلازل المدمرة التي هزت بلاده الأسبوع الماضي كانت "بقوة القنابل الذرية" وأسفرت عن مقتل 35418 في جنوب تركيا.

وأضاف أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بجنوب تركيا وأن "أي دولة كانت ستواجه المشاكل التي واجهتنا في ظل مثل هذه الكارثة".

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المصدر: وكالات
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تركيا
رجب طيب أردوغان
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