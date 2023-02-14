الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

باريس تعتزم منح تأشيرات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

من موقع الزلزال
14 فبراير 2023 23:04

تعتزم الحكومة الفرنسية منح تأشيرات عاجلة لعائلات أجانب مقيمين بشكل قانوني في فرنسا، تضررت من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مع الحرص على ضمان أمن فرنسا.

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا رداً على سؤال الثلاثاء في الجمعية الوطنية «المسألة تستدعي تقييما مشتركا بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية».

وأوضحت أنه في مواجهة «مأساة رهيبة من الممكن وضع تدابير خاصة، كما حصل في الماضي»، مضيفة أن هذا يتطلب «دراسة متأنية لضمان الاستقبال في ظروف آمنة لأراضينا».

في سوريا، تعتبر المناطق في شمال محافظة حلب وفي إدلب (شمال غرب)، من أكثر المناطق تضرراً جراء الزلزال، ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

 

أخبار ذات صلة
المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: تقديم الدعم لـ 240 ألف متضرر من كارثة الزلزال
الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانياً لمساعدة المنكوبين في سوريا وتركيا
المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
سوريا
آخر الأخبار
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
الرياضي
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
اليوم 08:00
موضوعية
دنيا
عصير فاكهة يخفض مستويات السكر في الدم خلال"دقائق"
اليوم 07:55
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©