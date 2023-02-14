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ترامب يتقدم مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة

ترامب إلأآ جانب نيكي هيلي
14 فبراير 2023 22:46

أفاد استطلاع للرأي العام، أجرته "رويترز إبسوس"، بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثاً نيكي هايلي في المركز الرابع.

وبلغت نسبة التأييد لترامب بين الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد، الذي أجري في الفترة ما بين السادس والـ13 من فبراير الجاري، 43 بالمئة، بينما قال 31 بالمئة إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأربعة بالمئة فقط اختاروا حاكمة كارولاينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي التي أعلنت ترشحها في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يترشح ديسانتيس للرئاسة لكنه لم يعلن نيته القيام بذلك. وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يدرس أيضا الترشح، على سبعة بالمئة من دعم الجمهوريين في الاستطلاع.

وشارك في استطلاع رويترز إبسوس 1465 من الناخبين الجمهوريين المسجلين.

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المصدر: رويترز
دونالد ترامب
نيكي هيلي
مايك بنس
الانتخابات الرئاسية الأميركية
الحزب الجمهوري
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