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ستولتنبرغ لا يستبعد انضمام السويد وفنلندا ل«الناتو» بشكل منفصل

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
14 فبراير 2023 22:47

أكد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء بذل «جهود حثيثة» لضمان مصادقة تركيا والمجر «في أسرع وقت» على انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو» من دون استبعاد عضوية منفصلة للبلدين.

ويتعين على برلمانات جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30، المصادقة على عضوية فنلندا والسويد قبل ضمهما للحلف. فقط تركيا والمجر لم تصادقا على ذلك. كانت تركيا قد ألمحت إلى أنها قد تعطي الضوء الأخضر لمسعى انضمام فنلندا إلى الحلف من دون السويد.

وقال ستولتنبرغ قبيل اجتماع لأعضاء «الناتو»: «ليست المصادقة على انضمام فنلندا والسويد في الوقت نفسه هي المسألة الأساسية، إنما المصادقة على عضويتهما الكاملة في أسرع وقت».

وأضاف «أنا على ثقة أن كلاً منهما سيكون عضواً كاملاً ونحن نبذل جهوداً حثيثة للمصادقة على انضمامهما في أسرع وقت».

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المصدر: وكالات
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