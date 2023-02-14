إنقاذ ناجين بعد 8 أيام تحت أنقاض زلزال تركيا

أعلنت فرق الإنقاذ انتشال عدد من الأشخاص، اليوم الثلاثاء، بعد ثمانية أيام قضوها تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي هز تركيا.
وقال العقيد خالد الحمادي قائد البحث والإنقاذ الإماراتي في تركيا، إن جهود فريق الإمارات للبحث والإنقاذ نجحت ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الفرنسي في إنقاذ شابين في مدينة كهرمان مرعش يبلغان من العمر 19 و21 عاماً، وذلك بعد بقائهما تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب كلاً من تركيا وسوريا في السادس من فبراير الجاري.
وأفاد العقيد الحمادي بأن الفرق تجري مسحاً للمنطقة بواسطة وحدة الكلاب البوليسية (k9) للفريق البلاروسي، يليه إجراء مسح آخر للمنطقة من الفريق الإماراتي (k9) للتأكد من خلو المنطقة من وجود ناجين تحت الأنقاض، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك اشتباه بوجود أحياء.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام تركية محلية بإنقاذ خمسة ناجين على الأقل، اليوم الثلاثاء، من تحت الأنقاض في المناطق التي تضررت من الزلزال في تركيا، وذلك بعد ثمانية أيام من أسوأ زلزال في تاريخ البلاد الحديث.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن امرأة ورجلاً انتُشلا من تحت الأنقاض في مدينة هاتاي الجنوبية بعد نحو 204 ساعات من الزلزال الذي هز المنطقة وأنحاء من شمال غرب سوريا.
وفي وقت سابق اليوم، قالت شبكة (سي.إن.إن ترك)، إن رجال الإنقاذ انتشلوا شابا عمره 18 عاماً يدعى محمد جعفر من تحت أنقاض مبنى في جنوب تركيا.
وأظهرت لقطات من إقليم أديامان التركي عمال الإنقاذ وهم ينقلون الشاب من موقع المبنى المنهار إلى سيارة إسعاف تنتظره. وكان جسده مثبتاً على محفة وعلى وجهه قناع أكسجين وإلى جانبه مسعف. وشوهد محمد وهو يحرك أصابعه أثناء نقله بعيداً.
وقبل ذلك بفترة وجيزة، انتشل عمال الإنقاذ شقيقين على قيد الحياة من تحت ركام مبنى سكني في إقليم كهرمان مرعش المجاور.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء، وهي الوكالة التركية الرسمية، إن الشقيقين هما محمد إينيس (17 عاماً) وشقيقه باكي (21 عاماً) الذي أنقذه المسعفون بعده.
ونُقل كلاهما إلى المستشفى.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن رجال الإنقاذ انتشلوا امرأة من تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي جنوب تركيا اليوم الثلاثاء بعد مرور نحو 203 ساعات على وقوع الزلزال المدمر في المنطقة.
وأظهرت لقطات إنقاذ رجل سوري يبلغ من العمر 65 عاماً وفتاة من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية بجنوب تركيا بعد 208 ساعات من الزلزال المدمر الذي دمر المنطقة.
وعبر عمال الطوارئ عن أملهم في إنقاذ مزيد من أفراد الأسرة قريباً.
وقالت قناة (سي.إن.إن ترك)، إن فريقاً أوكرانياً أنقذ امرأة من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي بجنوب تركيا، اليوم الثلاثاء، بعد مضي نحو 205 ساعات من وقوع زلزال مدمر في المنطقة.