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أردوغان يعلن ارتفاعاً جديداً لعدد قتلى الزلزال في تركيا

أردوغان يزور الجرحى الناجين من الزلزال
14 فبراير 2023 21:46

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الزلازل المدمرة التي هزت بلاده الأسبوع الماضي كانت "بقوة القنابل الذرية" وأسفرت عن مقتل 35418 في جنوب تركيا.

كانت حصيلة، أعلنت في وقت سابق اليوم، أفادت بمقتل 31974 شخصاً في تركيا جراء الزلزال، الذي حدث الأسبوع الماضي وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتبعته هزات ارتدادية قوية.

وأضاف أردوغان أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن وأن "أي دولة كانت ستواجه المشاكل التي واجهتنا في ظل مثل هذه الكارثة".

وأوضح الرئيس التركي أن أكثر من 2.2 مليون شخص غادروا المناطق المتضررة من الزلزال.

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المصدر: وكالات
رجب طيب أردوغان
رجب طيب إردوغان
زلزال تركيا
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