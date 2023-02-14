الولايات المتحدة تعلّق على حادثة المناطيد

إسقاط المنطاد الصيني فوق أجواء الولايات المتحدة (أرشيفية)
14 فبراير 2023 21:17
قالت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها لا تملك حتى الآن أي «مؤشرات» إلى أن ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية أسقطت خلال الشهر الحالي مرتبطة بالصين أو بأي برنامج تجسس أجنبي.
وأوضح جون كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لصحفيين، أن السلطات الأميركية «لم تر، حتى الساعة، أي مؤشر يفيد بالتحديد أن الأجسام الثلاثة جزء من برنامج مناطيد التجسس لجمهورية الصين الشعبية أو أنها ضالعة بالتأكيد في جهود خارجية لجمع معلومات استخبارية».
كانت الولايات المتحدة أسقطت منطادا صينيا غير هذه الأجسام الثلاثة، قالت إنه لأغراض التجسس فيما نفت بكين ذلك.
وأضاف كيربي أن الأجسام الثلاثة، اثنان أسقطا فوق الولايات المتحدة وواحد فوق كندا، «قد تكون ببساطة مناطيد مرتبطة بكيانات تجارية أو بحثية. وبالتالي، فهي غير ضارة».
ومع ذلك، شدّد كيربي على أن الصين تدير «برنامجا مدروسا وممولا بشكل جيد» لاستخدام مناطيد يمكنها التحليق على ارتفاعات عالية يصعب اكتشافها، بهدف التجسس على الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأسقط منطاد مماثل، وفق مسؤولين أميركيين، في 4 فبراير الجاري فوق ساحل الولايات المتحدة الشرقي.
تنفي بكين أنها تستخدم مناطيد تجسس وتقول إن المنطاد، الذي أسقط قبالة الساحل، كان مخصصا لأبحاث مرتبطة بالطقس.
وأوضح كيربي أنه يجب الانتظار لتحليل الحطام لتحديد طبيعة هذا الجسم فيما يبدو أن استعادته أمر غير مؤكد.
وقال كيربي «ندرك أننا قد نحتاج إلى بعض الوقت قبل تحديد موقع الحطام واستعادته» بسبب الظروف المناخية والجغرافية «القاسية جدا».